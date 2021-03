Meidinger befürchtet erneute Schulschließungen

Menschen in Myanmar protestieren weiter gegen Militärputsch

Yangon: Die Gegner der Militärregierung in Myanmar haben in der vergangenen Nacht in vielen Städten des Landes Protestaktionen bei Kerzenlicht veranstaltet. Quellen in den sozialen Medien zufolge fanden rund 20 Demonstrationen statt, etwa in der Großstadt Yangon, aber auch in kleinen Gemeinden im Norden des Landes sowie in der südlichsten Stadt Kawthaung. Hunderte Menschen gingen in der zweitgrößten Stadt Mandalay auf die Straße, unter ihnen viele Mediziner in weißen Kitteln. Mancherorts waren auch buddhistische Mönche unter den Protestierenden. In Yangon griff die Regierung rasch ein - offenbar kamen Blendgranaten zum Einsatz. Gestern waren bei Protesten mindestens vier Menschen getötet worden. Die Zahl der Todesopfer seit dem Militärputsch liegt damit Bürgerrechtlern zufolge bei 247.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2021 07:00 Uhr