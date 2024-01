Mehringer Windpark soll nach wie vor weiterverfolgt werden

Mehring: Auch nach dem Nein der Mehringer Bürger zu Windrädern wollen Staatsregierung, Staatsforsten und das Unternehmen Qair grundsätzlich an dem Projekt im Altöttinger Forst festhalten. Wirtschaftsminister Aiwanger sagte, er sei nach wie vor dafür, Windräder in der Region zu errichten, um erneuerbare Energie für den Chemiepark und die Bürger zu erzeugen. Die Entscheidung der Bürger von Mehring zeige aber, dass sie mehrheitlich von der bisherigen Planung nicht überzeugt seien. Es gelte jetzt zu prüfen, wie das Windenergie-Projekt weitergeführt werde, so Aiwanger. Die Mehringinger hatten gestern in einem Ratsentscheid und in einem Bürgerentscheid mit großer Mehrheit Windkraftanlagen auf ihrem Gemeindegebiet abgelehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2024 12:45 Uhr