Mehrheit will auch nach Corona im Homeoffice arbeiten

Union stellt Sofortprogramm für den Fall eines Wahlsieges vor

Berlin: Die Gremien der CDU haben ein Sofortprogramm für den Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl beschlossen. In dem vierseitigen Maßnahmen-Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, geht es um die Themen Familie, Sicherheit, Infrastruktur, Klima, Finanzen und Steuern sowie einen Pakt für Mittelstand und das Handwerk. Wie es heißt, geht es darum, das Land gestärkt aus der Krise zu führen. Hierfür sollen unter anderem Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen steuerlich entlastet werden. In der Familienpolitik soll das Ehegattensplitting erhalten und der Grundfreibetrag für Kinder angehoben werden. Auch das Kindergeld soll erhöht werden - offen ist, um welchen Betrag. Beim Klimaschutz setzt die Union auf Investitionen in Klimatechnologien außerdem sollen Investitionen zur CO2-Reduktion steuerlich besser abgesetzt werden können.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.09.2021 13:15 Uhr