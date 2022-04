Mehrheit trägt beim Einkaufen auch ohne Pflicht weiter Maske

FDP diskutiert auf Bundesparteitag über Waffenlieferungen

Berlin: Die FDP ist vor wenigen Minuten zu ihrem zweitägigen Bundesparteitag zusammengekommen. Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in der Koalition wegen der Unterstützung der Ukraine mit Waffen wollen die Delegierten einen Leitantrag diskutieren, in dem die Lieferung schwerer Waffen gefordert wird. Wie es in dem Antrag des Parteivorstandes heißt, verlangt die FDP eine „deutliche Intensivierung und Beschleunigung der Lieferung hochwirksamer Waf­fen an die ukrainische Armee“. Diese Aufforderung richtet sich insbesondere an den Koalitionspartner und Bundeskanzler Scholz. Im Gegensatz zu seiner Partei nahm der stellvertetende FDP-Vorsitzende Kubicki den Kanzler in Schutz. Bei einer Veranstaltung am Tegernsee sagte Kubicki, das - so wörtlich - "Bashing" von Scholz habe ein Ausmaß erreicht, das nicht vertretbar sei. Deutschland mache momentan das, was es leisten könne.

