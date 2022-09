Mehrheit stimmt in Scheinreferenden für Beitritt zu Russland

Nachrichtenarchiv - 27.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Donezk: Bei den sogenannten Referenden in vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine zeichnet sich nach Angaben der russischen Wahlkommission eine deutliche Zustimmung für eine Annexion durch Moskau ab. Nach Auszählung von bis zu 27 Prozent der Stimmen hätten 98 Prozent der Wähler mit Ja gestimmt, berichteten russische Nachrichtenagenturen. Erwartet wird, dass Russlands Präsident Putin schon am Freitag Teile der Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zu russischem Staatsgebiet erklärt. Dann wäre die ukrainische Offensive zur weiteren Rückeroberung ihrer Gebiete in den Augen Moskaus ein Angriff auf Russland. Ex-Präsident Medwedew schrieb im Kurznachrichtendienst Telegram, sein Land habe das Recht, sich im Zweifel mit Atomwaffen zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2022 18:00 Uhr