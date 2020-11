Mehrheit plant laut ARD-Deutschlandtrend Kontaktreduzierung an Weihnachten

Seehofer will Abschiebestopp für Syrien nicht verlängern

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer will erreichen, dass der generelle Abschiebestopp für Syrien nicht über den 31. Dezember hinaus verlängert wird. Das sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er werde sich bei der Innenministerkonferenz dafür einsetzen, dass künftig zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall geprüft wird, ob Abschiebungen nach Syrien möglich sind. Der generelle Abschiebestopp für Syrien war 2012 erstmals beschlossen und seither mehrfach verlängert worden. Der Bürgerkrieg ist Experten zufolge in den meisten Gebieten des Landes vorbei. In einem Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom Mai hieß es aber, dass auch in Landesteilen, in denen Kampfhandlungen mittlerweile abgenommen haben, weiterhin ein hohes Risiko bestehe, Opfer von Gewalt und Übergriffen zu werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 07:00 Uhr