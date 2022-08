Mehrheit laut ARD-Deutschlandtrend für längerer AKW-Laufzeiten

Nachrichtenarchiv - 04.08.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Laut ARD-Deutschlandtrend will eine klare Mehrheit der Bürger eine längere Nutzung der drei noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke. In der repräsentativen Umfrage von Infratest Dimap haben 41 Prozent einen Weiterbetrieb für mehrere Monate befürwortet - und weitere 41 Prozent eine langfristige Nutzung. Lediglich 15 Prozent wollen am Ausstieg Ende des Jahres festhalten. Geht es nach der Union, soll der Bundestag noch im August längere Laufzeiten bis mindestens 2024 beschließen. CSU-Chef Söder begründete dies bei einem Besuch des Kernkraftwerks Isar 2 bei Landshut damit, dass Deutschland in einer Energie-Notlage mit einem existenziellen Gasproblem bis Mitte 2024 sei. Bundeskanzler Scholz hatte sich zuletzt offen für längere Laufzeiten gezeigt. Er hält dies für sinnvoll, da der Ausbau der Windenergie insbesondere in Bayern sehr langsam vorangegangen sei, so Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2022 18:00 Uhr