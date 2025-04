Mehrheit ist laut Umfrage für Verbot von Lachgas als Partydroge

Berlin: Die meisten Menschen in Deutschland sind für ein Verbot der Partydroge Lachgas. In einer Umfrage für die Kaufmännische Krankenkasse sprachen sich 76 Prozent dafür aus, nur zehn Prozent waren dagegen. Lachgas wird wegen seiner betäubenden und schmerzlindernden Wirkung unter anderem in der Medizin eingesetzt, jedoch auch immer häufiger als Partydroge genutzt. Dafür wird es in der Regel in Luftballons gefüllt, eingeatmet und entfaltet dann eine kurze, berauschende Wirkung. Es kann aber auch Schwindelanfälle, Übelkeit und Lähmungserscheinungen verursachen. Lachgas ist in Deutschland legal erhältlich, für den Verkauf der Kartuschen gibt es keine Altersbeschränkung.

