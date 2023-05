Mehrheit in Ruhpolding will Sanierung und Erhalt des Hallen- und Freibads

Kurzmeldung ein/ausklappen Schwere Unwetter in Baden-Württemberg

Balingen: Im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg haben Unwetter und Überschwemmungen die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Wegen starker Regenfälle traten am Nachmittag in Balingen Bäche über die Ufer. Wie die Feuerwehr miteilte, wurden mehrere Straßen überflutet. Hunderte Feuerwehrleute wurden zu rund 80 Einsatzstellen gerufen. Einige Menschen befanden sich zeitweise in Notlagen. Mehrere Familien konnten ihre Häuser nicht mehr verlassen, weil das Wasser die Gebäude umspülte. Die Gartenschau Balingen musste wegen des Unwetters vorzeitig schließen. Bahnstrecken waren vorübergehend gesperrt. Laut Bahn läuft der Verkehr inzwischen wieder normal.

