Mehrheit im Deutschlandtrend für Verlängerung von Corona-Isolationspflicht

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger sind laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend dafür, die geltende Isolationspflicht für Corona-Infizierte beizubehalten. Wer positiv auf Covid getestet wird, muss sich nach der geltenden Regelung für fünf Tage zu Hause isolieren. Nur gut jeder vierte Befragte würde diese Maßnahme aufheben. Angesichts steigender Belegungszahlen in den Krankenhäusern fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen. Vorstandschef Gaß appelliert zudem an die Bürger, die Auffrischungsimpfung zu nutzen und sich auch gegen Grippe impfen zu lassen. Gaß rechnet für kommende Woche mit dem Jahreshöchststand an Covid-Patienten in den Kliniken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 08:00 Uhr