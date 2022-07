Mehrheit fordert laut ARD-Umfrage stärkere Entlastung durch die Politik

Tories suchen Nachfolger für Boris Johnson

London: In Großbritannien hat die Suche nach einem Nachfolger für Premierminister Johnson begonnen. Bei einer Ansprache vor seinem Regierungssitz hatte Johnson am Mittag seinen Rücktritt als Chef der konservativen Tories erklärt. Premierminister will er aber bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei. In der ersten Kabinettssitzung nach dem angekündigten Rückzug betonte Johnson, er werde bis dahin das bestehende Regierungsprogramm umsetzen. Allerdings soll es weder neue Vorhaben geben noch einen gravierenden Richtungswechsel. Wichtige Haushaltsentscheidungen will Johnson demnach der nächsten Premierministerin oder dem nächsten Premierminister überlassen. Der 58-Jährige war zuletzt massiv unter Druck geraten. Mehrere seiner Kabinettsmitglieder und viele Regierungsmitarbeiter traten zurück. Als mögliche Nachfolger gelten unter anderem Außenministerin Truss und Verteidigungsminister Wallace.

