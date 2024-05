Mehrheit der Schlierseer Bürger stimmen gegen Hotel-Neubau

Schliersee: In dem Urlaubsort in Oberbayern hat sich in einem Bürgerentscheid die Mehrheit gegen einen umstrittenen Hotelneubau ausgesprochen. Laut dem vorläufigen Ergebnis waren 56 Prozent dagegen, dass das in die Jahre gekommene Traditionshaus "Schlierseer Hof" abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Die Befürworter hatten argumentiert, eine Sanierung sei teurer als der auf 55 Millionen Euro veranschlagte Neubau.

