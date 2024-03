Mehrheit der Nato-Staaten verfehlt Zwei-Prozent-Ziel

Brüssel: Eine große Mehrheit der Nato-Staaten hat das gesetzte Bündnisziel für Verteidigungsausgaben auch im vergangenen Jahr verfehlt. Das geht aus einem Bericht hervor, den Nato-Generalsekretär Stoltenberg heute vorgestellt hat. Demnach haben auch ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nur elf von 31 Alliierten mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Militärisches ausgegeben. Deutschland erreichte nach den jüngsten Berechnungen eine Quote von rund 1,7 Prozent. In diesem Jahr will die Bundesregierung das Zwei-Prozent-Ziel erreichen.

