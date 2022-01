Mehrheit der Lehrer befürchtet Lern-Rückstände

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gut zwei Drittel der Lehrer an Gymnasien und anderen zum Abitur führenden Schulen gehen davon aus, dass ihre Schüler die Versäumnisse der Corona-Zeit bis zum Ende des laufenden Schuljahres nicht mehr aufholen können. Da geht aus einer Umfrage des Deutschen Philologenverbandes unter rund 7.000 Lehrkräften hervor, über die die Bild am Sonntag berichtet. Die Vorsitzende des Verbandes, Lin-Klitzing, forderte zudem personelle Reserven, so dass im Idealfall eine Unterrichtsversorgung von 130 Prozent sichergestellt sei. Damit könnte das reguläre Unterrichtsgeschäft abgedeckt werden, auch bei Krankheit, Elternzeit oder wenn Kollegen auf Klassenfahrt seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 14:00 Uhr