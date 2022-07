Mehrheit der Deutschen unterstützt Russland-Sanktionen

Ukraine und Russland wollen Abkommen zu Getreideexporten unterzeichnen

Istanbul: Die Ukraine und Russland haben sich auf ein Abkommen zur Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus den blockierten ukrainischen Häfen verständigt. Die Vereinbarung soll nach Angaben der Türkei am Nachmittag in Istanbul unterzeichnet werden - im Beisein von UN-Generalsekretär Guterres und des türkischen Präsidenten Erdogan. Sie sieht unter anderem gesicherte Korridore im Schwarzen Meer und den Schutz der beteiligten Häfen vor. In Istanbul soll ein Koordinierungsbüro die Exporte überwachen - unter der Leitung der Vereinten Nationen und mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei. Nach Informationen der dpa ist zudem vorgesehen, dass Schiffe, die Richtung Ukraine fahren oder von dort kommen, zunächst in der Türkei durchsucht werden, um mögliche Waffenlieferungen zu verhindern. Die Einigung war über mehrere Wochen unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ausgehandelt worden. Das blockierte Getreide wird auf dem Weltmarkt - vor allem in Asien und Afrika - dringend benötigt.

