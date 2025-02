Mehrheit der Deutschen steht Organspende positiv gegenüber

Köln: 85 Prozent der Menschen in Deutschland stehen einer Organspende positiv gegenüber. Das sind so viele wie noch nie. Das geht aus einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hervor. Doch eine positive Einstellung reiche nicht, so Behörden-Leiter Nießen: Er warb dafür, die Entscheidung für einen Spende zu dokumentieren - etwa per Organspende-Ausweis.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.02.2025 14:00 Uhr