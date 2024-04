Mehrheit der Deutschen sieht Sicherheit in Europa massiv bedroht

Berlin: Die Sorgen der Deutschen um Frieden und Sicherheit in Europa sind größer geworden. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend hervor. 67 Prozent der Befragten halten demnach Frieden und Sicherheit derzeit für stark oder sehr stark bedroht. Das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor fünf Jahren und damit vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Vor diesem Hintergrund schaut eine breite Mehrheit positiv auf die deutsche Mitgliedschaft in der Nato. 82 Prozent der Befragten gaben an, die Nato sei wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. Die Militärallianz feiert aktuell in Brüssel ihr 75. Jubiläum. Generalsekretär Stoltenberg bezeichnet die Nato dabei als das stärkste, beständigste und erfolgreichste Bündnis der Geschichte. Begleitet wird das Jubiläum von Vorwürfen aus Moskau, die Nato destabilisiere die Sicherheit in Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 18:00 Uhr