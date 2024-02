Mehrheit der Deutschen sieht Fake-News im Netz als Gefahr für Demokratie

Gütersloh: Die Mehrheit der Deutschen befürchtet eine politische Beeinflussung durch Falschnachrichten im Netz. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sehen mehr als 80 Prozent der Befragten Desinformation als eine Gefahr für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Am häufigsten werden demnach Fake-News in den Sozialen Medien, Blogs und Messenger-Diensten wahrgenommen. Dabei spielen nach Angaben der Befragten vor allem die Themen Einwanderung, Gesundheit, Krieg und Klimakrise eine Rolle. Diese Entwicklung, so die Vorständin der Bertelsmann-Stiftung, Schwarzer, sei besonders mit Blick auf das laufende Superwahljahr eine Herausforderung, die gemeistert werden müsse zum Schutz der liberalen Demokratie.

