Mehrheit der Deutschen laut ARD-Deutschlandtrend für Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Die Mehrheit der Deutschen hat sich im neuen ARD-Deutschlandtrend mittlerweile für eine Impfpflicht gegen Covid-19 ausgesprochen. Laut Infratest dimap sind 57 Prozent der Befragten dafür. Im August waren es noch 46 Prozent. Drei Viertel der Befragten befürworteten außerdem einen Impfflicht für bestimmte Berufsgruppen wie etwa Pflegekräfte. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen ist der Umfrage zufolge eine Mehrheit besorgt, dass das öffentliche Leben erneut eingeschränkt werden muss - nämlich 57 Prozent. Ähnlich viele Befragte befürchten, dass das Gesundheitswesen in Deutschland an seine Grenzen stoßen könnte. Zur Stunde beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau über die weitere Corona-Strategie. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages hatte heute mit knapp 34.000 einen neuen Höchststand erreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 18:00 Uhr