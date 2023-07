Mehrheit der Deutschen hält Merz als CDU-Vorsitzenden für Fehlbesetzung

Meldungsarchiv - 28.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Mehrheit der Deutschen hält Friedrich Merz für den falschen Mann an der Spitze der CDU. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ sind 59 Prozent nicht überzeugt, dass Merz der geeignetste Politiker als CDU-Vorsitzender ist. Das finden nur 28 Prozent. Auch in der Anhängerschaft der Union genießt Merz keinen uneingeschränkten Rückhalt: So gab etwas weniger als die Hälfte an, Merz sei als Parteivorsitzender derzeit die beste Wahl. 38 Prozent der Unionsanhänger halten ihn weniger oder nicht für das Amt geeignet. Zuletzt hatten Merz´ Äußerungen zu einem pragmatischerem Umgang mit gewählten AfD-Politikern für Diskussionen gesorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 16:00 Uhr