Mehrheit der Deutschen für Absage von Karnevalsfeiern und Weihnachtsmärkten

Nachrichtenarchiv - 04.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus hält eine große Mehrheit der Deutschen eine Absage von Karnevalsfeiern für richtig. In einer Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend gaben 86 Prozent an, diese Maßnahme gehe in die richtige Richtung. Fast zwei Drittel der Befragten unterstützten auch die Absage von Weihnachtsmärkten in diesem Jahr. Ebensoviele befürworteten die Einführung von Teilnehmerobergrenzen bei Privatfeiern. Andere Beschränkungen fanden dagegen keine Mehrheit: so lehnen 55 Prozent der Befragten eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ab, 66 Prozent wollen keine Maskenpflicht im Unterricht. Zugleich sind weniger Menschen besorgt, dass sie sich selbst oder Familienmitglieder mit dem Coronavirus anstecken könnten: aktuell ist das bei einem Viertel der Befragten der Fall, Mitte August hatte sich deshalb noch ein Drittel deswegen gemacht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.09.2020 01:00 Uhr