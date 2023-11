Mehrheit der Deutschen bewertet EU-Mitgliedschaft positiv

Berlin: Drei von vier Deutschen bewerten die Mitgliedschaft in der Europäischen Union positiv. Wie aus einer Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung hervorgeht, schwankt in den politischen Lagern die Unterstützung für die EU allerdings erheblich. So sind die Anhänger der Grünen besonders europafreundlich: 97 Prozent der Befragten wünschten sich eine Fortsetzung der EU-Mitgliedschaft. Besonders skeptisch zeigten sich hingegen Anhänger der AfD: 42 Prozent sprachen sich für einen Austritt Deutschlands aus der EU aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 14:45 Uhr