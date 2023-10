Mehrheit der Bürger sehen Zuwanderung als wichtisgtes Problem

Berlin: Das Thema Zuwanderung und Flucht bewegt die Menschen in Deutschland derzeit am meisten. Im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin sagen 44 Prozent der Befragten, dass das ihrer Ansicht nach das wichtigste Problem sei, um das sich die Politik vordringlich kümmern müsse. Mit 18 Prozent folgt der Bereich bewaffnete Konflikte/Frieden/Außenpolitik. Viele Befragte äußerten sich schockiert über die Terrorangriffe der Hamas auf Israel. Andere Themen wie der Klimawandel rückten im aktuellen Deutschlandtrend weit in den Hintergrund.

13.10.2023