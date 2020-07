Mehrheit der Bayern will Söder als Ministerpräsident behalten

Nachrichtenarchiv - 22.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die große Mehrheit der Bayern sieht in CSU-Chef Söder den besten Kanzlerkandidaten der Union, gleichwohl wollen sie ihn aber auch als Ministerpräsidenten behalten. In einer Infratest-dimap-Erhebung für das BR-Fernsehen nannten 77 Prozent Söder als guten Kanzlerkandidaten. Von den Bewerbern um den CDU-Vorsitz kam Friedrich Merz mit 27 Prozent weit dahinter auf den zweiten Rang. Mit 56 Prozent wünscht sich mehr als jeder Zweite, dass Söder bayerischer Ministerpräsident bleibt. Auch die CSU steht gut da: 49 Prozent der Befragten gaben in der Sonntagsfrage an, die CSU wählen zu wollen, dies ist ein Prozentpunkt mehr als im BayernTrend im vergangenen Mai.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 18:00 Uhr