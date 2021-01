Mehrheit der Bayern will sich impfen lassen

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Bayern will sich gegen Corona impfen lassen. Im BayernTrend gaben mehr als drei Viertel der Befragten an, wahrscheinlich oder auf jeden Fall zur Impfung zu gehen. Das hat die repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins Kontrovers ergeben. 21 Prozent der Befragten wollen sich wahrscheinlich oder sicher nicht impfen lassen. Gut die Hälfte der Befragten findet, dass das Impfen insgesamt zu langsam von statten gehe. Insgesamt hat der Zuspruch zum Krisenmanagement der Staatsregierung nachgelassen: Waren im Oktober noch 79 Prozent der Befragten zufrieden mit der Politik, sind es jetzt noch 60 Prozent. Die Arbeit von Ministerpräsident Söder persönlich halten 72 Prozent für gut.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 20:00 Uhr