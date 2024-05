Mehrheit der Bayern ist unzufrieden mit EU-Politik

München: In Bayern ist die Mehrheit unzufrieden mit der EU-Politik. Das geht einen Monat vor der Europawahl aus dem BR24-Bayerntrend hervor. Demnach beurteilen 61 Prozent der Befragten die in Brüssel getroffenen Entscheidungen insgesamt kritisch. Als wichtigste aktuelle Herausforderung gilt laut Bayerntrend die Zuwanderung. In der Sonntagsfrage liegt die CSU bei 41 Prozent und damit auf dem Niveau der vergangenen Wahl vor fünf Jahren. Zweitstärkste Kraft sind mit deutlichen Verlusten und 14 Prozent die Grünen. Die AfD gewinnt hinzu auf 12 Prozent. Die SPD bleibt mit neun Prozent stabil, die Freien Wähler können mit ebenfalls neun Prozent im Vergleich zu 2019 deutlich zulegen.

