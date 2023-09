Mehrheit der Bayern bewegt sich zu wenig

München: Mehr als die Hälfte aller Menschen in Bayern bewegen sich zu wenig. Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK Bayern schaffen nur 47 Prozent der Erwachsenen im Freistaat das von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Minimum von täglich 21 Minuten moderater oder 11 Minuten intensiver Bewegung. Immerhin haben 79 Prozent der Befragten Spaß beim Bewegen. 83 Prozent gaben an, durch körperliche Aktivität ausgeglichener und weniger gestresst zu sein. Doch halten Zeitknappheit, fehlende Motivation und das Wetter viele am Ende dann doch vom Sport ab. Fast jeder Zweite gab an, schon einmal gesundheitliche Probleme gehabt zu haben, die auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind. Darunter waren Rücken- oder Gelenkprobleme, Gewichtszunahme und Schlafstörungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 17:00 Uhr