Mehrheit der Autofahrer will Tempolimit auf Autobahnen

Berlin: Eine knappe Mehrheit der Autofahrer in Deutschland befürwortet weiterhin ein generelles Tempolimits auf Autobahnen. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage hervor. 57 Prozent der Befragten sprachen sich dabei für eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit aus, 41 Prozent dagegen. Bei der gleichen Umfrage in den vergangenen Jahren war die Zustimmung etwas höher ausgefallen. Ein Tempolimit auf Autobahnen ist auch Thema bei den Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD, die heute in Berlin weitergehen. Medienberichten zufolge plädieren Unterhändler der SPD für eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h, die Unionsparteien lehnen ein Tempolimit ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 07:00 Uhr