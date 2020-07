Mehrheit begrüßt Krankschreibung per Video

Studie: Klimawandel könnte Eisbären bis 2100 aussterben lassen

Paris: Durch den Klimawandel könnten Eisbären bis zum Jahr 2100 in freier Wildbahn ausgestorben sein. So heißt es in einer Studie, die in der Zeitschrift "Nature Climate Change" veröffentlicht wurde. Durch die steigenden Temperaturen verschwinde der Lebensraum der Eisbären und die Fleischfresser fänden weniger Nahrung, so die Forscher. Für die Bären entstünde dadurch ein Teufelskreis, weil hungrige, entkräftete Tiere weniger Erfolg bei der Jagd hätten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 07:00 Uhr