Mehrheit befürwortet Koalition aus Union und SPD

Berlin: 60 Prozent der Deutschen sind zuversichtlich, dass CDU-Chef Merz bis Ostern eine Koalition schmieden kann. Das hat eine repräsentative Befragung für den ARD-Deutschlandtrend ergeben. Noch deutlicher fällt demnach die Antwort nach dem Koalitionspartner aus: 67 Prozent der Befragten begrüßen es, dass Union und SPD zusammengehen wollen. 28 Prozent hätten sich ein Bündnis mit der AfD gewünscht. Das schließt CDU-Chef Merz allerdings aus. Er fordert stattdessen die SPD zu zügigen Verhandlungen auf. Er sei, so Merz wörtlich, "entschlossen, die Probleme anzupacken und sie mit den Sozialdemokraten zusammen zu lösen". CSU-Chef Söder sagte zu einer möglichen Koalition, dafür müsse die Wahlrechtsreform wieder gekippt werden. In Folge dieser Regelung ziehen nicht mehr alle Wahlkreisgewinner automatisch in den Bundestag ein. Das trifft aktuell auch drei CSU-Kandidaten aus München, Nürnberg und Augsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 09:00 Uhr