Mehrere Vulkane in Indonesien ausgebrochen

Jakarta: In Indonesien sind am Wochenende mehrere Vulkane ausgebrochen. Auf der Insel Java wurden taudende Menschen in Sicherheit gebracht, weil der Merapi heiße Asche und eine Mischung aus Gestein und Lava freisetzte. Das teilte der Chef des zuständigen indonesischen Forschungszentrums mit. Demnach bedeckte Asche mehrere Dörfer. Todesopfer habe es nicht gegeben. Merapi ist der aktivste Vulkan in Indonesien. Aber auch ein weiterer Vulkan auf der östlichen Insel Flores sei aktiv, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 15:30 Uhr