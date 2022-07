Mehrere vorläufige Hitzerekorde - über 40 Grad in Bad Mergentheim

Nachrichtenarchiv - 20.07.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Offenbach: In mehreren Bundesländern sind am Nachmittag die jeweils höchsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemessen worden. Spitzenreiter war laut Wetterdienst Bad Mergentheim im Nordosten Baden-Württembergs mit 40,3 Grad. Ein beziehungsweise zwei Zehntel Grad weniger wurden in Hamburg sowie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gemessen. Damit wurde in Deutschland außerdem zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen - zuletzt war dies 2019 der Fall. In Bayern war das unterfränkische Kitzingen mit 39,6 Grad der heißeste Ort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2022 21:00 Uhr