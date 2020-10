Mehrere Vermisste nach heftigen Überschwemmungen in Südfrankreich

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nizza: Nach schweren Überschwemmungen an der französischen Côte d'Azur suchen Rettungskräfte nach mehreren Vermissten. Unter ihnen sind zwei Feuerwehrleute, deren Fahrzeug während eines Einsatzes von den Fluten mitgerissen wurde. In einem Dorf werden zwei Bewohner vermisst, die sich vor dem steigenden Hochwasser auf das Dach ihres Hauses geflüchtet hatten. Das Haus stürzte dann ein. Die Behörden sprechen von einer "noch nie dagewesenen Lage". Große Gebiete seien von Überschwemmungen betroffen, mehrere Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Haushalte in der Region sind von der Stromversorgung abgeschnitten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 11:00 Uhr