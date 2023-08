Mehrere Verletzte nach schwerem Unwetter in Schwaben und Oberbayern

Augsburg: Ein heftiges Unwetter ist über Teile Schwabens hinweggezogen und hat in Kissing ein Bierzelt umgeworfen. Laut Polizei wurden dabei 12 Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Sie wollten das Zelt gerade aufbauen, als der Sturm begann. Heftiger Starkregen, Gewitter und orkanartige Böen haben auch im südlichen Oberbayern zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Die Polizei sprach von Hagelkörnern in der Größe von Tennisbällen. Betroffen war die Region zwischen Bad Tölz und Garmisch-Partenkirchen, weil Äste auf der Fahrbahn lagen, musste die A95 teilweise gesperrt werden. Probleme gab es auch rund um Pfaffenhofen an der Ilm und Freising. Die Einsatzkräfte dort wurden wegen zerstörter Fenster, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume gerufen. Im Raum München blieb es laut Feuerwehr bei kleineren Einsätzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2023 19:15 Uhr