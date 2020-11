Mehrere Verletzte nach Schusswechseln vor Synagoge in Wien

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In der österreichischen Hauptstadt hat es am Abend mehrere Schusswechsel gegeben. Die Polizei Wien teilte via Twitter mit, dass es mehrere Verletzte gibt. Man sei mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet zu meiden. Laut Medienberichten soll sich das Geschehen vor einer Synagoge abgespielt haben. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 21:00 Uhr