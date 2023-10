Mehrere Verletzte nach Schießerei an der Universität von Baltimore

Baltimore: Im US-Bundesstaat Maryland hat es bei einer Schiesserei an der Morgan State University in Baltimore mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens vier Personen angeschossen wurden. Wer der oder die Täter sind, war zunächst unklar. Studierende und deren Angehörige wurden aufgerufen, das betroffene Gebiet rund um den Campus der Universität zu meiden. Die Morgan State University in Baltimore wird traditionell von schwarzen Studierenden besucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 07:00 Uhr