Mehrere Verletzte nach Messerangriff in Reading

Reading: In Großbritannien sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Einige Medien sprachen sogar von drei Toten. In Reading, 70 Kilometer westlich von London, hatten am Abend Menschen gegen Rassismus demonstriert. Ob die Tat im Zusammenhang mit den Protesten steht, ist bislang unklar. Die Polizei sprach zunächst lediglich von einem "schwerwiegenden" Vorfall, ein Mann sei festgenommen worden. Wie der Fernsehsender "Sky News" berichtet, deuten erste Ermittlungen daraufhin, dass es sich um einen Terrorakt handeln könnte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 00:00 Uhr