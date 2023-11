Mehrere Verletzte nach Böllerknall bei Bundesligapartie in Augsburg

Zum Fußball: Beim Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und Hoffenheim sind mehrere Fans bei der Explosion eines Böllers leicht verletzt worden. Der Knall ertönte in der zweiten Halbzeit im Gästeblock. Die Partie wurde nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt und endete 1:1. Schiedsrichter Felix Brych sagte nach Abpfiff, er habe noch nie einen derart lauten Knall in einem Stadion gehört. Der mutmaßliche Täter konnte nach Auswertung von Video-Aufzeichnungen gefasst werden. Der FC Bayern hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernommen. Der Rekordmeister gewann auch dank zwei weiterer Tore von Harry Kane gegen Aufsteiger Heidenheim mit 4:2. Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart - Dortmund - 2:1 und Darmstadt - Mainz 0:0 In der zweiten Liga gewann der 1. FC Nürnberg mit 3:1 in Paderborn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 20:00 Uhr