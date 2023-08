Mehrere Verletzte durch Unwetter in Schwaben und Oberbayern

München: In Oberbayern und Schwaben hat es am Abend heftige Unwetter gegeben. In Kissing im Kreis Aichach-Friedberg wurde das Dach eines Seniorenheims so schwer beschädigt, dass die Einsatzkräfte die rund 100 Bewohner woanders unterbrachten. Ebenfalls in Kissing wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen beim Aufbau eines Bierzelts verletzt, als das Unwetter aufzog. Im Kreis Garmisch-Partenkirchen drückte Hagel die Frontscheiben von Autos ein. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Und in Bad Bayersoien deckte der Sturm reihenweise Dächer ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 01:00 Uhr