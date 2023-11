Mehrere Verletzte beim Bundesligaspiel in Augsburg

Zum Fußball: Beim Bundesliga-Spiel in Augsburg sind mindestens drei Besucher bei der Explosion eines Knallkörpers leicht verletzt worden. Zwei Tatverdächtige wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Partie gegen Hoffenheim wurde nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt und endete 1:1. Bayern München hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Münchner schlugen Heidenheim mit 4:2. Leverkusen kann aber morgen wieder an den Bayern vorbeiziehen. Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart - Dortmund - 2:1 und Darmstadt - Mainz 0:0

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 19:00 Uhr