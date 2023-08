Mehrere Verletzte bei Unwettern in Bayern

München: In Bayern haben schwere Unwetter für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurden zehn Teilnehmer eines Motorradfahrer-Treffens am Nördlinger Flugplatz verletzt. Sie waren bei Sturm-Böen von umherfliegenden Teilen getroffen wurden. Drei der Verletzten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In Lindau musste ein Campingplatz geräumt werden. Hier spricht die Polizei inzwischen von sechs Verletzten. Äste waren von den Bäumen des Campingplatzes abgebrochen. In München war am Abend der komplette S-Bahn-Verkehr eingestellt worden. Aktuell meldet die Bahn nach wie vor Einschränkungen im S-Bahn-Netz. Mehrere Streckenabschnitte sind demnach weiterhin gesperrt. Teilweise wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

