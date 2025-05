Mehrere Verletzte bei Unfall von Bahn und LKW in Pocking

Lkw kollidiert in Niederbayern mit Regionalbahn: Der Unfall ereignete sich in Pocking im Landkreis Passau. Nach Angaben der Polizei sind 10 Personen verletzt worden, sowohl Fahrgäste der Rottalbahn als auch der Lastwagenfahrer. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. An dem Bahnübergang im Ortsteil Kühnham gibt es keine Schranke, er ist mit einem Lichtzeichen gesichert.

