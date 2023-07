Mehrere Verletzte bei Unfall mit Reisebus an bayerischer Grenze

Meldungsarchiv - 24.07.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ehrwald: In Tirol hat sich unmittelbar an der Grenze zu Bayern ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie der BR erfuhr, stieß auf der Bundesstraße zwischen Ehrwald und Garmisch-Partenkirchen ein Reisebus mit einem Auto zusammen. Der PKW fiel dann in einen Bach. Der Bus war mit rund 50 Personen besetzt, es gibt mehrere Verletzte. Derzeit läuft ein Großeinsatz mit österreichischen und bayerischen Helfern. Auch Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Die Bundesstraße ist in diesem Abschnitt bis auf Weiteres gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 19:00 Uhr