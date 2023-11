Mehrere Verletzte bei Überfall in der Oberpfalz

Neumarkt in der Oberpfalz: Bei einem Überfall auf einen Supermarkt sind mehrere Menschen verletzt worden. Sie erlitten Atembeschwerden, nachdem der Täter vermutlich Pfefferspray versprüht hatte. Der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Mann war am Abend in den Laden in Neumarkt in der Oberpfalz gekommen und hatte die Tageseinnahmen erpresst. Die Großfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

