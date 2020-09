Mehrere Verletzte bei Messerstechereien in Großbritannien

Camper in Kalifornien durch Waldbrände abgeschnitten

San Francisco: Auf einem Zeltplatz in der kalifornischen Sierre Nevada sind rund 1.000 Menschen durch Waldbrände von der Umgebung abgeschnitten. Die einzige Zugangsstraße dort ist wegen eines Feuers nicht passierbar. Mit einem Militärhubschrauber konnten aber mehr als 60 verletzte Camper gerettet werden. Die Feuerwehr wies die von den Flammen bedrohten Menschen in dem Nationalpark an, sich zur Not in das Wasser des Mammoth Pool Reservoirs zu retten. In dem US-Bundesstaat versuchen derzeit an die 12.500 Einsatzkräfte, mehr als 20 größere Brände einzudämmen. Blitzeinschläge hatten Mitte August die ersten Feuer ausgelöst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 12:00 Uhr