Mehrere Verletzte bei Fährunglück vor Ibiza

USA warnen vor Anschlägen am Kabuler Flughafen

Kabul: Die USA und ihre Verbündeten haben nach Angaben eines Regierungsmitarbeiters in der Nacht 2000 weitere Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Unterdessen ist nach der Warnung der USA vor erneuten Terroranschlägen die Menschenmenge vor dem Flughafen offenbar kleiner geworden. Zuvor hatte die US-Botschaft mitgeteilt, es bestehe eine - so wörtlich - "spezifische, glaubwürdige Gefahr" am Flughafen. Sie hatte alle US-Bürgerinnen und -Bürger dazu aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Unterdessen hat Frankreichs Präsident Macron in einem Interview angekündigt, gemeinsam mit Großbritannien an einem Resolutionsentwurf für eine geschützte Zone in Kabul zu arbeiten. Diese Zone soll unter Kontrolle der UN stehen und für Notfälle dienen, man will damit aber auch Druck auf die Taliban ausüben. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats beraten morgen über die Lage in Afghanistan, dort wollen London und Paris sich für ihren Entwurf einsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 12:00 Uhr