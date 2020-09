Mehrere US-Prominente lassen Social-Media-Konten ruhen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Kim Kardashian lässt ihre Konten bei Facebook und Instagram für einen Tag ruhen. Die weltweit bekannte Influencerin will damit gegen Hass, Propaganda und Fehlinformationen in Sozialen Medien protestieren. Konkret fürchtet die 39-Jährige, dass Fake News großen Einfluss auf die anstehende US-Wahl haben könnten. Bei Instagram rief sie ihre 188 Millionen Abonnenten dazu auf, ebenfalls die Konten kurzzeitig einzufrieren. US-Prominente wie die Schauspieler Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Sacha Baron Cohen beteiligen sich an dem heutigen Boykott unter dem Hashtag "StopHateforProfit".

