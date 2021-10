Mehrere Unionspolitiker fordern personelle Neuaufstellung der Partei

Nachrichtenarchiv - 02.10.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Wahldebakel der Union fordert der CDU-Vizechef Spahn grundlegende Veränderungen in seiner Partei. In der "Welt am Sonntag" plädierte er dafür, das Profil der Union wieder zu schärfen und mehr über Themen wie innere Sicherheit, wirtschaftliche Stärke und Jobs zu sprechen. Außerdem brauche die Union eine personelle Neuaufstellung, bei der Kollegen seiner Altersgruppe eine stärkere Rolle spielen sollten, so der 41-Jährige. Zuletzt war der Ruf nach einer Mitgliederbefragung bei Personalfragen lauter geworden. Unionsfraktionsvize Linnemann und Hamburgs CDU-Chef Ploß halten diese etwa bei der Entscheidung über den Partei-Vorsitz für unumgänglich. Außenexperte Röttgen sagte dem "Tagesspiegel", man sollte aus dem Wahlergebnis lernen, dass Personalfragen, wie eine Kanzlerkandidatur, nicht mit einer Gremienmehrheit durchgedrückt werden sollten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.10.2021 12:45 Uhr