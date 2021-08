Mehrere Überschwemmungen im Süden Bayerns

Dorfen: In Teilen Bayerns sorgen Überschwemmungen für Probleme. Für die Stadt Dorfen im Landkreis Erding ist der Katastrophenfall ausgerufen worden. Betroffen ist vor allem der Stadtteil Oberdorfen. Dort hat sich das Wasser rund einen halben Meter hoch durch die Straßen ergossen. Laut Feuerwehr wurden in etwa 30 Häusern die Keller bis zur Decke überflutet. Rund 250 Menschen mussten vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht werden. Sie sind inzwischen bei Verwandten, Bekannten oder in Hotels untergekommen, bis die Keller leergepumpt sind. Dies kann noch bis in die Nachtstunden dauern. Einsätze wegen Überschwemmungen gab es auch im nördlichen Landkreis Freising rund um Au in der Hallertau und im benachbarten Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm - vor allem in der Gemeinde Wolnzach.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.08.2021 19:45 Uhr