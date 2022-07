Mehrere Tote und Verletzte bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum

Nachrichtenarchiv - 03.07.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: In der dänischen Hauptstadt sind bei Schüssen in einem Einkaufszentrum mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Das hat am Abend die Polizei bekanntgegeben, ohne eine genaue Zahl der Opfer zu nennen. Den Angaben zufolge wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass der 22-Jährige Däne alleine gehandelt hat. Über das Motiv ist noch nichts bekannt. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler nicht aus. Die Polizei war gegen 17.30 Uhr wegen Schüssen zum Einkaufszentrum Field's im Süden Kopenhagens gerufen worden. Es ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass es in einer skandinavischen Hauptstadt einen Angriff gibt. Erst vor gut einer Woche waren in einer Schwulen-Bar in Oslo zwei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Der norwegische Geheimdienst PST stufte die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2022 22:00 Uhr